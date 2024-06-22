لاندو نوريس أول المنطلقين في سباق جائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز سائق مكلارين لاندو نوريس المركز الأول في التجارب التأهيلية لجائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان ايكون اول المنطلقين في السباق الرئيسي الذي سيقام مساء الاحد .

جاء فوز لاندو نوريس بالمركز الأول في الأنفاس الأخيرة من المرحلة الثالثة للتجارب التأهيلية ( Q3 ) بعدما تفوق على ماكس فيرستابين سائق ريد بول بفارق 0.020 ثانية ليحقق لاندو نوريس ثاني فوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية في مشواره في عالم الفورميلا وان .

وكان بطل العالم ماكس فيرستابين قد سجل 1.11.673 دقيقة في المرحلة الثالثة من التجارب التأهيلية ( Q3 ) وهو ما بدا رقما ممتازا تفوق به فيرستابين على سائقي فيراري كارلوس ساينز وشارل ليكلير ثم عاد فيرستابين ليسجل في نفس الجولة 1.11.403 دقيقة ليكون على مقربة من الفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية الا ان اللفة الأخيرة لسائق مكلارين لاندو نوريس كانت صاروخية ليفوز بالمركز الأول مسجلا 1.11.383 دقيقة .

أداء ثنائي مرسيدس كان مميزا في التجارب التأهيلية حيث أحرز البريطاني لويس هاميلتون المركز الثالث بينما أحرز زميله جورج راسل المركز الرابع متقدمين على ثنائي فيراري شارل ليكلير وكارلوس ساينز صاحبي المركزين الخامس والسادس ثم مفاجأة التجارب بيير جاسلي سائق فريق ألبين الذي أحرز المركز السابع بينما أحرز سائق ريد بول سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول المركز الثامن لكنه سيبدأ السباق الرئيسي من المركز الحادي عشر نظرا لحصوله على عقوبة في سباق جائزة كندا الكبرى فيما اكمل ستيفان اوكون و أوسكار بياستري المراكز العشر الاولى بالحصول على المركزين التاسع والعاشر .