البرتغال تقسو على تركيا في أمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره التركي بثلاثة أهداف نظيفية، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا “يورو 2024”.

جاء هدف التقدم للمنتخب البرتغالي عن طريق اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة 21، بينما سجل سامت أكايدين، لاعب المنتخب التركي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق كريستيانو رونالدو بهدفين نظيفين.

أحرز الهدف الثالث اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة.

ووصل المنتخب البرتغالي للنقطة السادسة في صدارة ترتيب مجموعته، بينما يأتي منتخب تركيا في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، والتشيك ثالث الترتيب بنقطة واحدة، وجورجيا في المركز الأخير بنقطة واحدة أيضًا.

وكان المنتخب التركي قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

الدفاع: فيردي كاديوجلو، عبد الكريم بردكجي، سامت أكايدين، زكي شيليك.

الوسط: هاكان تشالهان أوغلو، أيهان، يونس أكجون، أوركون كوكو، محمد كريم أكتوركوجلو.

الهجوم: باريس ألبيريلماز.

الجدير بالذكر أن مباراة التشيك أمام جورجيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، حيث يحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.