شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم الجونة 1-0 ويقتحم المربع الذهبى لدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق إنبى على نظيره الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

سجل مصطفى دويدار لاعب إنبى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من اللقاء لنتزع ثلاث نقاط مهمين للفريق البترولى ساهمت في ارتقاء الأخير للمركز الرابع بالدورى.

ترتيب إنبى والجونة في الدورى

بهذه النتيجة يقتح فريق إنبي المربع الذهبي لدورى nile فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

الدفاع: محمد حامد، أحمد خليل كالوشا،أحمد صبيحة.

الوسط: على فوزي، مصطفى شكشك، محمد ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار.

الهجوم: أحمد أمين قفة، محمد حمدي.

ودخل الجونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: كمال أبوالفتوح، أحمد شوشة، عبدالله عبادي.

الوسط: صبري رحيل، محمد عبدالجواد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، أحمد محمود.

الهجوم: أيمن موكا، جابريل شيكودي.