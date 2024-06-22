شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: متمسكون بمطالبنا الأربعة ولن نتراجع عن موقفنا تجاه مؤجلات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

علّق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، على موقف الفريق الأبيض من استكمال الدورى قبل مواجهة الأهلى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة 27 من الدورى.

وكتب سالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري".

وأضاف: "لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".



أحمد سالم

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.

وفي سياق متصل كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.