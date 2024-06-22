شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين أوفا رجل مباراة إنبى والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة والتي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

فاز فريق إنبى على نظيره الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

سجل مصطفى دويدار لاعب إنبى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من اللقاء لنتزع ثلاث نقاط مهمين للفريق البترولى ساهمت في ارتقاء الأخير للمركز الرابع بالدورى.

ترتيب إنبى والجونة فى الدورى

بهذه النتيجة يقتحم فريق إنبي المربع الذهبي لدورى nile فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.