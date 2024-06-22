الأربعاء.. بدء اختبارات كرة القدم في الاوليمبى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادى الاوليمبى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى عن موعد اختبارات كرة القدم بالنادى

ويدخل فى الاختبارات مواليد الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٧ حيث تبدأ الاختبارات من الاربعاء ٢٦ يونية الجارى وحتى الاثنين ١٥ يوليو القادم حيث تبدأ الاختبارات للاعبين بعد ملء الاستمارة المخصصة للاختبارات والتى تم تحديد تكلفتها بمبلغ ٣٠ جنيه للأعضاء و١٠٠ جنيه لغير الاعضاء

ويستقبل قطاع الناشئين مواليد ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١١ ايام الاحد والثلاثاء والخميس من الساعة ١ ظهرا وحتى ٤ عصرا

ويستقبل قطاع البراعم مواليد ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٧ ايام السبت والاثنين والاربعاء من الساعة ٩ صباحا وحتى ١٢ ظهرا

ومن ناحية أخرى أستأنفت معظم الفرق الرياضية التمرين بمختلف القطاعات والتى بدأت من وقفة عيد الاضحى المبارك