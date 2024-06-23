الامارات | منتخب السلة يواجه قطر في افتتاح بطولة الخليج للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة منافسات بطولة الخليج لكرة السلة للشباب تحت 18 عاماً، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع الكويت وقطر، في البطولة المزمعة إقامتها في الكويت من 29 يوليو إلى الثالث من أغسطس المقبلين، وتعد مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في اليوم الافتتاحي للبطولة الخليجية بلقاء قطر في السادسة مساءً، على أن يواجه في ثاني أيام البطولة الكويت في الثامنة والنصف مساءً. وأفرزت القرعة وضع منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عمان في المجموعة الثانية، على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام في الثاني من أغسطس، وفي اليوم الثالث من الشهر نفسه، تقام المباراة النهائية.