عبدالواحد السيد يؤكد: إدارة الزمالك أخبرت اللاعبين بعدم خوض مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفيق الأول لكرة القدم لن يخوض مواجهة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال "السيد": "لن نواجه الأهلي يوم الثلاثاء والإدارة أكدت على اللاعبين عدم خوض القمة مساء الثلاثاء المقبل".

من جانبه، صرح حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، بأن مجلس الإدارة "لم ولن يتراجع عن قراراته إلا بعد تنفيذ طلباته".

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.

وفي سياق متصل كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.