عبدالحفيظ: ازاي الكاف هيجامل الأهلي بلقب القرن بعد انسحابه في 94

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يجامل المارد الأحمر بحصوله على لقب نادي القرن، مضيفا أنه كيف سيجامله رغم أن النادي الأهلي أنسحب من البطولات الأفريقية بعد سنة 1994.

أضاف سيد عبدالحفيظ ردا على تصريحات أحمد عفيفي المحلل الرياضي عبر قناة ام بي سي مصر: نادي القرن هو الأهلي، تقنتع بها أو لا براحتك، المعايير ان في نقاط بتتجمع علشان تحصل على اللقب، ولكن السؤال المهم، (لو الاهلي اتعمل له حاجه علشان ياخد لقب نادي القرن) في سنة 94، خدت قرار بعدم المشاركة في بطولات افريقيا، أزاي هيتحط ليا معايير تكسبني لقب وانا بنسحب وببوظ قيمة تسويقية على الكاف.

ووضع عبدالحفيظ مثال آخر حول صعود أندية إلى كأس العالم للأندية 2025، رغم أنها حصلت على عدد بطولات أفريقية أقل من الزمالك، مثل نادي صن داونز، مشيرا إلى أن ذلك جاء بسبب تصنيف الفرق حسب كاف.

أشار سيد عبدالحفيظ: كأس العالم للأندية 2025 خدوا صنداونز إزاي؟ كان بطولاته الأفريقية أكتر ولا بتصنيف النادي وترتيبه؟

وتابع: سيد عبدالحفيظ: كأس العالم الجاي في أمريكا فيه 4 فرق في افريقيا رايحين البطولة، ( الأهلي - الترجي - الوداد - صن داونز).

وأكمل: صن داونز معاه بطولة واحدة هي مش الـ 5 أكبر من الواحد؟ الترجي معاه 4 بطولات، طب الـ خمسة مش أكبر من الـ4؟ الوداد عنده 3 بطولات طب الـ خمسة مش أكبر من الـ3؟ ولا هيا الـ 9 أكبر من الـ 7 مع الأهلي بس.

وجاء ذلك بعد تصريحات أحمد عفيفي أن نادي الزمالك الأكثر حصدا للألقاب بالقرن ال 20 ومع ذلك لم يحصل على لقب نادي القرن.

وتابع: الأهلي حصد لقب نادي القرن بعد عودته للمشاركة بالبطولات الأفريقية، قواعد اختيار نادي القرن مجحفة وعجيبة خدمت الأهلي بشكل يثير الريبة.

وواصل: لوائح نادي القرن عملها مصطفى مراد فهمي وهو كان عضو مجلس إدارة في الأهلى، فهمني بقى بعد دا كله إزاي الأهلى نادي القرن.

