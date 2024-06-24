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رسميًا.. دولي الطائرة يعلن مشاركة منتخب الرجال في أولمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مشاركة المنتخب الوطني رجال في أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

وكشف الاتحاد الدولي أن المنتخب الوطني حسم تأهله لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف العالمي للعبة.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والتي أقيمت في مصر شهر سبتمبر الماضي، ليعود الفراعنة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب سنوات.

من جانبه أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج طيبة في باريس.

أضاف قمر أن الاتحاد المصري فخور بهذا الإنجاز، خاصة أن تأكيد التأهل جاء بعد يوم واحد من تتويج منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية بلقب إفريقيا وحسم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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