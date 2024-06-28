ترامب: بايدن يتصرف مثل فلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الخميس، منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بأنه يتصرف «كفلسطيني» في النزاع بين إسرائيل و«حماس».

وخلال أول مناظرة بينهما في إطار الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال ترامب متحدثًا عن بايدن: «لقد أصبح مثل فلسطيني، لكنهم لا يُحبونه لأنه فلسطيني سيئ جدًا. إنه (فلسطيني) ضعيف».

يُذكر أن المناظرة اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، وتصدرت قضايا حرب غزة وأوكرانيا والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، إجابات المرشحين عن الأسئلة، ولم تخلُ المناظرة من تبادل عنيف للاتهامات بين المتنافسين.