خسارة و3 مكاسب للأهلي بعد إعلان الزمالك عدم خوض القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي اليوم الإثنين عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وهو أمر يأتي احتجاجًا من قبل إدارة نادي الزمالك بداعِ تعرضهم لظلم تحكيمي خلال مباراتهم الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة فريقهم.

الأهلي يصدر أي تعليق رسمي على بيان الزمالك حتى كتابة هذه السطور ولكن هناك مكاسب له من عدم خوض اللقاء بجانب خاسرة.

الأهلي كان قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك على أن يتحمل التكاليف المالية المطلوبة

وأعلنت لجنة الحكام مؤخراً طاقم تحكيم إسباني، بقيادة أليخاندرو مونييز رويز، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وهنا ستكون خسارة الأهلي هو المقابل المادي الذي تم إرساله للتعاقد مع حكام المباراة ولكن على الجانب هناك مكاسب للأهلي:

1) 3 نقاط

يحاول الأهلي خلال المباريات المقبلة حصد النقاط لملاحقة بيراميدز على الصدارة لذا انسحاب الزمالك من اللقاء يضمن للأهلي الحصول على 3 نقاط بدون مجهود.

الأهلي سيرتفع رصيده إلى النقطة 45 ويتبقى له 5 مباريات (15 نقطة) ليتساوى في عدد المباريات مع بيراميدز المتصدر برصيد 59 نقطة بفارق (14 نقطة) عنه حاليًا.

2) إراحة اللاعبين

فريق الأهلي قد خاض خلال الأسبوع الماضي 3 مباريات أيام: الجمعة 14 يونيو أمام فاركو، الثلاثاء 18 و الجمعة 21 من الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي عقب موعد لقاء الزمالك مباراة أمام فاركو يوم 28 يونيو ثم طلائع الجيش في 1 يوليو ثم الأهلي يوم 4 يوليو ومباراة الدور الثاني أمام طلائع الجيش يوم 8 يوليو وبيراميدز يوم 12 من الشهر ذاته.

لذا ستكون فرصة لكي يحصل لاعبو الأهلي على قدر من الراحة قبل المرحلة المهمة الضاغطة التي تنتظرهم بالدوري في ظل منافسة قوية مع بيراميدز.

3) ضغوطات الديربي

وللمباراة أهمية أخرى بخلاف الترتيب والنقاط تعود لطبيعة الديربي فالزمالك كان قد حسم نتيجة مباراة الدور الأول بالفوز بثنائية مقابل هدف لذا تجنب الأهلي الذي يمتلك الأفضلية في تاريخ المواجهات بينهما أي تعثر قد يؤدي لحالة ضغط لدى الجماهير.

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