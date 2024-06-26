صربيا تتعادل سلبيًا مع الدنمارك وتودع بطولة اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الدنمارك وصربيا، والتي جمعت بينهما علي ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة اليورو.

وشهدت المباراة في الدقائق الأولي تمريرات يدون خطورة من قبل المنتخبين، حتي الوصول للدقيقة ال 17 التي شهدت اول خطورة حقيقية وفرصة هدف للدنمارك بعد كرة عرضية قابلها ألكسندر باه برأسية داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 21 شكل منتخب الدنمارك خطورة بعد تمريرة عرضية قابلها إريكسن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وانقذها حارس صربيا.

وفي الدقيقة 30 شهدت فرصة هدف للدنمارك بعد تسديدة قوية من هولماند على حدود منطقة الجزاء وانقذها حارس صربيا بنجاح.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة عدت محاولات من رفاق المهاجم الصربي ميتروفيتش لخطف الفوز وحصد الثلاث نقاط ولكن باءت كل المحاولات بالفشل لينتهي اللقاء بدون أهداف.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

منتخب إنجلترا في المركز الأول برصيد 5 نقاط.

منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

منتخب صربيا في المركز الرابع برصيد نقطتين.

بهذه النتيجة ودع منتخب صربيا بطولة كأس الأمم الأوروبية بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثالثة بنقطتين.

التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك ضد صربيا في يورو 2024

تشكيل منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستنسن- يانيك فيستيرجارد.

وسط الميدان: أليكساندر باه- مورتن هويلمند- بيير هويبيرج- خواكيم ماهلي- كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: راسموس هويلوند- جوناس وايند.

تشكيل منتخب صربيا

الحارس الأساسي: بريدراج راجكوفيتش.

الدفاع: ميلوش فيلجكوفيتش- نيكولا ميلينكوفيتش- بافلوفيتش.

خط الوسط: ميهالوفيتش- إيفان إليتش- نيمانيا جوديش- زيفاكوفيتش.

الهجوم: لازار ساماردزيتش- أليكساندر ميتروفيتش- لوكيتش.