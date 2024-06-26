شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لخوض مباراة سيراميكا بعد رفضه خوض مباراة القمة أمام الاهلى الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى.



حقق الفارس الأبيض في آخر ظهور بالدوري قبل أزمة مباراة القمة فوزاً على فاركو بهدفين دون رد.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة تحقيق الانتصارات المحلية.



موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.



فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

نتيجة أخر ظهور للزمالك وسيراميكا في الدوري

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بأخر ظهور فى المسابقة فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة إعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.