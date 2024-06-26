بيريرا يرد على طلب المقاولون العرب.. وسمير عثمان يعلق: "مش بتاعته خالص"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عرض الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامجه "الهدف" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، رد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، على طلب المقاولون العرب بإعادة مباراة بيراميدز، بسبب المخالفة في تعيين الحنفي لإدارة المباراة تحكيميا.

وطلب المقاولون العرب، في بيان رسمي، إعادة مباراته مع بيراميدز، بسبب إدارة محمد الحنفي للمباراة، على الرغم من عدم اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية مرتين (الإطلاع على التفاصيل).



وقال بيريرا في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، عرضها عبد الجواد، إن الحنفي في معسكر السويس الذي أقيم مطلع الشهر الحالي، أجرى اختبارات وتجاوزها تفوق اختبارات اللياقة البدنية.

وعلق سمير عثمان الحكم الدولي السابق على الأمر، قائلا: "مع احترامي لنادي المقاولون العرب أو أي ناد آخر "دي مش بتاعته خالص"، أنا لدي حكم لائق وأدار المباراة، الحالة الوحيد التي تعترض عليها لو أنه ليس حكم كرة".

وأضاف: "رئيس لجنة الحكام في الفيفا لعب آخر كأس عالم دون اختبارات لياقة بدنية، والتي تتم لقياس قدرات الحكم، وهل أنا أجلب حكما سمعته "مش كويس" أو شخص ليس حكم".