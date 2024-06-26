"استخفاف به ومكانته".. سيد عبدالحفيظ يدافع عن الزمالك في هذا الأمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دافع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن الزمالك بشأن مطالبه الأربعة، وبالتحديد البند الأول الذي طلب فيه التحقيق مع حكمي مباراتهم ضد المصري، والتي شهدت إلغاء هدف للأبيض.

وكان الزمالك أصدر بيانا، طالب فيه بأربعة مطالب، نص الأول على: "نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، ونطالب بإيقاف كل من حكم الساحة و حكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد".

ولكن عين الاتحاد المصري لكرة القدم الثنائي أحمد الغندور "حكم الساحة" ومحمود البنا "حكم تقنية الفيديو" لإدارة مباراتين في دورة الترقي، لقاء الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج، على التوالي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "مشهد مؤسف بغض النظر عن أي شئ، كان من المهم في البداية منافسة النقاط التي طلبها الزمالك، إذا كانت منطقية".

وأضاف: "ما كان لا يجب أن يحدث مع الزمالك، إسناد مباراتين في دورة الترقي لطاقم التحكيم المصري الغندور والبنا، هذا فيه استخفاف بالزمالك، كما أنني غير مقتنعا ببيان الزمالك، إلا في هذا الجزء، كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار اسم الزمالك ومكانته وجمهوره".