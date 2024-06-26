بالصور.. انطلاق منافسات بطولة أفريقيا للدراجات الباراليمبية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في السادسة مساء اليوم الاربعاء منافسات بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق، والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يونيو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 55 لاعبا يمثلون 6 منتخبات هي مصر وكينيا والمغرب والسنغال، موريشيوس، ونيجيريا.

وتشهد منافسات البطولة اليوم وغدا إقامة سباقات المضمار على ، فيما تختتم البطولة بسباقات الطريق بعد غد الجمعة.

وتنطلق أول السباقات مساء اليوم على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة.

وأقيم في الثانية عشرة ظهر اليوم الاجتماع الفني الخاص بالبطولة وذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وبحضور كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة ومسئولي البعثات والأجهزة الفنية والحكام، وتم خلال الاجتماع استعراض التعليمات التنظيمية الخاصة بالبطولة ونظام السباقات، وإبلاغ كل منتخب بالمواعيد المحددة للاعبيه لخوض التدريبات.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام أن لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة بحالة جاهزية تامة استعدادًا لخوض سباقات البطولة، سواء سباقات المضمار أو سباقات الطريق.

وأشار عزام إلى أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة اطمأنت في الساعات الماضية على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمسائل التنظيمية للبطولة، وتتابع على مدار الساعة مع مسئولي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة للتأكد لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

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