مفاجأة.. هاني أبوريدة يطيح بـ عامر حسين من الجبلاية

كشفت تقارير صحفية عن موقف هاني أبوريدة المرشح المحتمل على انتخابات اتحاد الكرة القادمة موقفه من ضم عامر حسين رئيس لجنة المسبابقات لقائمته في الانتخابات القادمة.

وكان عامر حسين قد أثار غضب مسئولي الزمالك بعد رفضه طلب الأبيض بتأجيل مباراة القمة قبل خوض باقي فرق الدوري لمباراياتها المؤجلة.

اقرأ أيضًا: أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر في أولمبياد باريس

وأعلن مسئولو الزمالك انسحابهم من خوض مباراة القمة الأخيرة أمام الاهلي والتي كان مقررًا لها أمس الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية على أن هاني أبوريدة قرر استبعاد عامر حسين من قائمته التي ينوي التقدم بها في انتخابات الجبلاية المقبلة، والمقرر لها بعد أولمبياد باريس 2024.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلن عن جدول المباريات المؤجلة لفرق الدوري المصري الممتاز منذ فبراير الماضي.

وما زال الغموض يسيطر على موقف إدارة نادي الزمالك من خوض مباراة سيراميكا كيلوباترا القادمة، والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.