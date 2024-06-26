بيراميدز يكشف حقيقة تقدمه بشكوى لإعادة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة التقدم بشكوى من أجل إعادة مباراة الأهلي والزمالك، التي تم إلغائها أمس الثلاثاء.

واعتذر نادي الزمالك عن مواجهة فريق الأهلي، التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لاعتراضه على عدم خوض الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن نادي بيراميدز لم يتقدم بشكوى لإعادة مباراة الأهلي والزمالك كما تردد من البعض.

أضاف المصدر، أن نادي بيراميدز، لن ينشغل بأي شيء لا يخصه، وتركيزه الكامل حاليا في الملعب فقط، من أجل الاستمرار في التفوق وتصدر جدول بطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 62 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 19 وتعاقد في 5 وخسر مباراة واحدة.

اقرأ أيضا:

مهيب يفجر مفاجأة بشأن شكوى بيراميدز لإعادة مباراة الأهلي والزمالك