الامارات | الاتحاد الدولي للجودو يعتمد قائمة المنتخب في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الدولي للجودو قائمته النهائية المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي شهدت مشاركة منتخب الإمارات بخمسة لاعبين ولاعبة واحدة من خلال التأهل المباشر بناء على التصنيف النهائي لقوائم المشاركين في المنافسات الرسمية المؤهلة التي جرت على مدار عامين.

وتفصيلاً، بدأت فترة تصفيات دورة باريس في صيف 2022 واستمرت حتى الأسبوع الماضي، حيث كانت بطولة ليما الأميركية المفتوحة آخر جولات التأهل، ومن المنتظر أن تقام منافسات الجودو في الدورة الأولمبية خلال الفترة من 27 يوليو حتى الثاني من أغسطس المقبلين ضمن برنامج الدورة.

وضمت قائمة منتخب الإمارات الذي يتأهل للمرة الرابعة في تاريخه اللاعبين نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وأرام جريجوريان تحت 90 كغم، وظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف فوق 100 كغم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كغم. ومن المتوقع أن يحقق المنتخب نتائج طيبة في الدورة العالمية، بالنظر إلى ما استطاع أن يحققه لاعبو المنتخب خلال الفترة الماضية، والتي شهدت مشاركتهم في العديد من البطولات الخارجية سواء القارية أو العالمية، من ذلك الألعاب الآسيوية، وبطولة آسيا، وكذلك جائزة باريس غراند سلام، وغيرها.

ويترأس بعثة المنتخب ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم معه المدرب فيكتور والطاقم المساعد. وأبدى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، سعادته بمشاركة جودو الإمارات في دورة باريس المقبلة، متمنياً أن تحقق طموحات الرياضة الإماراتية في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.

. 27 يوليو المقبل تنطلق منافسات الجودو في الألعاب الأولمبية وتستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل.