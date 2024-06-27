بعد صراع مع المرض.. وفاة طارق الوحش أسطورة الإسماعيلي الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الإسماعيلي، وفاة نجمه الأسبق طارق الوحش، عقب صراع طويل مع المرض.

ونعى النادي الوحش، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم".

وأضاف: "الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".