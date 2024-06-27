شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المصرى في مواجهة مثيرة بديربي القناة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الإسماعيلي مع المصري في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في ديربي القناة في مباراة صعبة على الفريقين بسبب الندية والإثارة التي تجمع مواجهات ممثلي شط القنال، حيث يرغب الإسماعيلي في مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على مودرن فيوتشر وارتفاع الروح المعنوية للاعبيه، بينما يسعى المصري لغسل أحزانه واستعادة توازنه عقب الخسارة من سيراميكا بثنائية في الجولة الماضية.

ويتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ويطمح الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي القناة اليوم.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وكان النادي المصري قد خسر المباراة الماضية أمام سيراميكا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 42 في المركز الثالث.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبى خط وسط الفريق في اللقاء المقبل للفريق البورسعيدي بالدوري أمام الإسماعيلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان سمير فكري وأمادو با قد غابا عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا في الجولة 27 بالدوري بسبب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك في الجولة 26.