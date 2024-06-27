شكرا لقرائتكم خبر عن موكا وأوكورو وأرناود يقودون هجوم الجونة أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام مودرن فيوتشر والتي ستجمعهما على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة مودرن فيوتشر كالتالي:



حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح – أحمد محمود

الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح – عبد الجواد تعلب

الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا

يذكر أن الجونة يحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 27 مباراة، ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع برصيد 38 نقطة من 26 مباراة.