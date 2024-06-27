شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب قندوسى من العودة للأهلى فى الصيف وما مصير عروض رحيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا من العودة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة طوال مدة الإعارة إلى سيراميكا.

ما هو موقف قندوسي في الفترة الماضية؟

كان التوجه في الفترة الماضية نحو عدم عودة قندوسي للأهلي وتسويقه لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، قبل أن يتغير الموقف مؤخرا مع وجود مرونة في قائمة اللاعبين الأجانب.

ما التطورات التي جعلت موقف قندوسي يتغير مع الأهلي؟

أصبح هناك تغير في خريطة اللاعبين الأجانب، بعد فشل التعاقد مع الجزائي زين الدين بلعيد ورحيل أنتوني موديست بنهاية شهر يونيو الجاري، بخلاف امتلاك الثنائي بيرسي تاو واليو ديانج عروضا للرحيل عن الأهلي، وهو ما يفتح المجال أمام عودة قندوسي.

وهل سيتم قيده في قائمة الأهلي؟

التغييرات المتوقع حدوثها في قائمة الأهلي ستجعل عودة قندوسي مرنة عما كان عليه الوضع في الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن يتم قيده في قائمة الموسم الجدي، على أن يتم تأجيل مناقشة العروض المقدمة له لحين حسم موقف اللاعب في الفترة القادمة بشكل نهائي.