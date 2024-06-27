الامارات | خورفكان يتعاقد مع محمد شاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان لكرة القدم عن تعاقده مع اللاعب محمد شاكر (27 سنة) لتمثيل «النسور» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قادما من نادي النصر الذي مثله معاراً من نادي العين.

ويتمتع اللاعب بإمكانات فنية مميزة في خط الدفاع ومراكز أخرى، وسبق له تمثيل عجمان في بداية مسيرته الكروية.