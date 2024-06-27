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الامارات | خورفكان يتعاقد مع محمد شاكر

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع محمد شاكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان لكرة القدم عن تعاقده مع اللاعب محمد شاكر (27 سنة) لتمثيل «النسور» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قادما من نادي النصر الذي مثله معاراً من نادي العين.
ويتمتع اللاعب بإمكانات فنية مميزة في خط الدفاع ومراكز أخرى، وسبق له تمثيل عجمان في بداية مسيرته الكروية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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