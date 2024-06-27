الغندور يثير الجدل بخصوص صفقة الاهلي الجديدة

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل حول صفقة النادي الاهلي المنتظرة المقرر اعتمادها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الاهلي اقترب من التعاقد مع يوسف أيمن لاعب فريق الدحيل القطري، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية.

وأشارت التقارير إلى أن يوسف أيمن سوف ينتقل إلى صفوف الاهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، مع أحقية الشراء.

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وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “قطر ترفض ازدواجية الجنسية و بالتالي لابد من التنازل عن جنسيتك الأصلية و كمان لاعب بيلعب لمنتخب قطر مش لمنتخب مصر ا هييجي الاهلي يلعب ازاي كلاعب مصري اتمني افهم اللوائح و لا هيتحسب لاعب اجنبي”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ويحتل الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.