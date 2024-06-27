مصدر يكشف تفاصيل رحيل محمود علاء عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى محمود علاء لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، تفاصيل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي، وفقا لمصدر مطلع بنادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أن محمود علاء، قام بإنهاء تعاقده مع نادي الزمالك بالتراضي، ليرحل عن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر: "اللاعب تنازل عن جزء من مستحقاته لدى نادي الزمالك، وأنهى تعاقده مع الفارس البيض بعد الاتفاق مع مدير الكرة".

واختتم المصدر تصريحاته: "عقد محمود علاء ينتهي مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ولكن اللاعب اتفق على إنهاء عقده في الوقت الحالي، والتركيز على وجهته المقبلة".

وخاض محمود علاء رفقة نادي الزمالك 5 مباريات في مختلف البطولات هذا الموسم، بواقع مباراة في بطولة الكونفدرالية و4 مباريات في مسابقة الدوري المصري