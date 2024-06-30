وزير المالية الإسرائيلي: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع "حزب الله"

اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله"، مشيرا الى انني "لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك".

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