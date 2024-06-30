مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلَين غرب رفح وشرق غزة

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بمقتل "6 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين، نتيجة قصف طائرات حربيّة إسرائيليّة منزلًا لعائلة زعرب غرب ​رفح​ جنوب قطاع ​غزة​".

ولفتت إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت المناطق الجنوبيّة لمدينة رفح جنوب، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين، بالإضافة إلى استهداف وسط رفح"، مشيرةً إلى "سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في حيَّي تل السّلطان والسّعودي غرب مدينة رفح".

وكشفت عن مقتل "مواطن وإصابة آخرين، في قصف لطائرات حربيّة إسرائيليّة استهدف شقّة سكنيّة في حي الدرج شرق مدينة غزة، وسط تواصل غارات عنيفة على المنطقة".