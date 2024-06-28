موعد مباراة منتخب البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البرازيل لخوض مباراته الثانية في كوبا أمريكا 2024 عندما يواجه نظيره الباراجواي فجر يوم السبت على ملعب "أليجانت"، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الثانية من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل مع كوستاريكا بدون أهداف بينما خسر منتخب باراجواي أمام نظيره الكولومبي بهدفين مقابل في الجولة الأولى.

موعد مباراة البرازيل وباراجواي

تنطلق مباراة البرازيل وباراجواي في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة MAX SPORT 3.

قائمة منتخب البرازيل..

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي)



الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو).

الوسط: لوكاس باكينا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة مع كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.

وتوج منتخب البرازيل باللقب 9 مرات آخرها 2019، كما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الأرجنتين في 2021.