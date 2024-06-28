يورو 2024.. تعديلات في تشكيل المانيا قبل مواجهة الدانمارك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر اعلامية المانية ان المدير الفني لمنتخب المانيا نايجل ناجليسمان ينوى اجراء تعديلات على تشكيلة منتخب المانيا التي ستواجه منتخب الدانمارك في ثاني مواجهات الدور ثمن النهائي مساء السبت بمدينة دورتموند .

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وكان منتخب المانيا قد تصدر المجموعة الاولى لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على اسكتلندا في المباراة الافتتاحية بخمسة اهداف ثم الفوز على المجر بهدفين قبل ان يختتم مبارياته في الدور الاول بالتعادل مع سويسرا في الانفاس الاخيرة للمباراة بعدما ظل منتخب سويسرا متقدما حتى الدقيقة 90 قبل ان يتعادل مهاجم بروسيا دورتموند نيكولاس فولكروج لمنتخب المانيا الذي سيواجه الدانمارك صاحبة المركز الثاني في مجموعتها بعد التعادل في ثلاث مباريات مع سلوفينيا و انجلترا و صربيا .

واكدت صحف المانية في مقدمتها صحيفة ذي بيلد ان نايجل ناجليسمان ينوى الدفع بنيكولاس فولكروج من بداية المباراة الى جانب مهاجم ارسنال الانجليزي كاي هارفيرتز وهو ما يعني تواجد تواجد نجم منتخب المانيا الشاب فلوريان فريتز على مقاعد البدلاء مشيرة الى ان القرار النهائي لم يتخذ بعد من جانب المدير الفني للمنتخب الالماني .

وفي نفس الاطار مازالت الشكوك تحيط بمشاركة مدافع ريال مدريد ومنتخب المانيا انطونيو رودريجير بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة سويسرا رغم مشاركته في التدريب الاخير مع المنتخب الالماني الا ان مشاركته في التشكيل الاساسي مازالت محل شك .