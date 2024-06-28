شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير قطرية تؤكد توقيع يوسف أيمن للأهلي لمدة سنة على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الصحفي القطري محمد الكعبي توقيع يوسف أيمن عقود انتقاله للنادي الأهلى المصري لمدة سنة على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن اللاعب وقع العقود اليوم الجمعة.

وقال الكعبي، عبر حسابه على منصة X: "وقع لاعب منتخب قطر والدحيل يوسف أيمن "قبل قليل" عقداً لمدة سنة على سبيل الإعارة مع الأهلي المصري".





وأتم النادي الأهلي اتفاقه مع الدحيل القطري لضم يوسف أيمن مدافع الفريق صاحب الـ 25 عامًا لتدعيم دفاع الشياطين الحمر، وتعويض الرحيل المحتمل للمدفع الدولي محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة.

وخاض يوسف أيمن 24 مباراة في كل المسابقات مع الدحيل القطري بالموسم المنتهي 2023-2024، وأحرز وهدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

لعب يوسف أيمن 15 مباراة مع الدحيل في الدوري القطري الموسم الماضي، بمعدل 1159 دقيقة، وأحرز هدفين.

وفي بطولة دوري أبطال أسيا، لعب يوسف أيمن صفقة الأهلي المنتظرة، 6 مباريات مع الدحيل القطري وصنع هدفًا وحيدًا، فيما شارك في 3 مباريات ببطولة كأس أمير قطر الموسم المنتهي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

