غياب ميسي.. تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام بيرو في الكوبا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم أمام نظيره بيرو، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.



ومن المتوقع أن تتسم مواجهة الأرجنتين أمام بيرو بالندية والإثارة والقوة، وذلك على غرار مواجهات المنتخبان خلال السنوات الأخيرة.

ويغيب قائد الأرجنتين ليونيل ميسي عن موقعة بيرو، بعدما تعرض للإصابة، مما جعل الجهاز الطبي يُفضل إراحته.



تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام بيرو

حراسة المرمى , لاوتارو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو _ ليساندرو مارتينيز _ كريستيان روميرو _ ناهويل مولينيا.

خط الوسط رودريجو دي بول، انزو فيرنانديز، الكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: جيرناتشو، لاوتارو مارتينيز، دي ماريا.



موعد مباراة الأرجنتين وبيرو

من المقرر انطلاق موقعة المنتخب الأرجنتيني أمام بيرو في تمام الرابعة من صباح الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب هارد روك بميامي، بفلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية.

لم تقوم أي وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنقل منافسات كوبا أمريكا، بعدما كانت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تقوم ببث البطولة.