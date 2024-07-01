موعد مباراة الزمالك أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة جوزيه جوميز لخوض مباراة فاركو بعد فوزه برباعية مقابل هدفين على سيراميكا في اللقاء الذى أقيم مساء السبت الماضى وذلك من أجل البحث عن فوز جديد بالدوري المصري.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق فاركو بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة تحقيق الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري

مباراة الزمالك وفاركو تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 23.



فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 40.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو في الدوري

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.