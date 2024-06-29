شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: الأهلى حصد 3 نقاط مهمة أمام فاركو رغم حالة الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالجمعة، 28 يونيو 2024 11:39 م
أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فاركو في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.
وقال مدير الكرة: حصدنا ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا في مسابقة الدوري الممتاز، رغم حالة الإرهاق الشديدة؛ بسبب المباريات المتتالية التي يخوضها الأهلي في فترة زمنية قصيرة، ونسعى إلى مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.
وأضاف: نحتاج تواجد جميع اللاعبين في المرحلة الحالية، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير جدا في تجهيز جميع اللاعبين المصابين، وتواجدهم تحت تصرف الجهاز الفني في ضوء احتياج الفريق لكل عناصره بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الفريق.
وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني واللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد في الفترة الحالية، لتحقيق أهداف الأهلي ومواصلة مشواره بقوة نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز في الوقت الذي يخوض فيه الأهلي مباراة كل ثلاثة أيام.
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