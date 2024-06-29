الامارات | الإصابة تهدد بغياب ميسي عن لقاء بيرو في «كوبا أميركا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه المشارك في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في الولايات المتحدة، أمس، بسبب شعوره بألم في العضلات لتظل مشاركته في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مواجهة بيرو، محل شك. وتدرب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في ميامي دون ميسي الذي قالت تقارير إعلامية أرجنتينية، إنه خضع لفحوص طبية.

وعانى ميسي الذي أكمل عامه الـ37 هذا الأسبوع، متاعب في العضلات، وتلقى رعاية طبية خفيفة، بسبب مشكلة في الفخذ خلال فوز الأرجنتين على تشيلي 1-0، الإثنين الماضي.

وقال ميسي في تصريح صحافي، إنه ربما يكون من الحكمة عدم مشاركته في مواجهة بيرو غداً، بعد أن ضمن فريقه التأهل لدور الثمانية، بعد تحقيقه انتصارين في أول جولتين من دور المجموعات.