اتحاد الكرة يعلن موعد رحيل بيريرا عن لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، موعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام المصرية.

وكان اتحاد الكرة قد قال في وقت سابق أنه سيجري تقييم شامل لفترة بيريرا في رئاسة لجنة الحكام وذلك بعد موجة الانتقادات القوية التي تعرضت لها منظومة التحكيم في الموسم الحالي، والتي كان أخرها انسحاب الزمالك من مسابقة الدوري الممتاز قبل أن يتراجع عن قراره في الساعات الماضية.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية “ فيتور بيريرا سيرحل عن لجنة الحكام مع نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بقرار جماعي من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف الكومي" بديل فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام سيكون مصري".

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.