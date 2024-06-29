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الزمالك يحسم اتفاقه مع نجم الفريق لتجديد عقده

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الزمالك

الزمالك

نجحت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التوصل إلى اتفاق مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مم أجل تجديد عقده بشكل رسمي.

واتفق الزمالك مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق على تجديد عقده لمدة 4 مواسم مقبلة ليستمر مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

محمد صبحي شارك بشكل أساسي في مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو، بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بتجميد الحارس محمد عواد وذلك بسبب تعديه على حسام عبد المجيد زميله بالفريق.

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الزمالك كان قد عقد جلسة مع محمد صبحي خلال الأيام القليلة الماضية وتم الاتفاق خلالها على كل شيء، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي وهو ما سيتم بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، بعد أن خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات فيما تلقى 7 هزائم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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