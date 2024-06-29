قبّل يدها.. لفتة إنسانية من إمام عاشور عقب مباراة الأهلي وفاركو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي وفاركو، لفتة إنسانية من إمام عاشور مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما لم تعرضه كاميرا فيديو اللقاء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لإمام عاشور جالسا على أرض تراك الملعب، بجانب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تجلس على كرسي متحرك، والتقط معها صورة "سيلفي" وقبل يدها.

وفاز النادي الأهلي على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز احتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر بيراميدز.

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