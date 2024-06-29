جدول مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 29 يونيو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، أبرزها مواجهات كأس الأمم الأوروبية.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة صدام سويسرا و إيطاليا، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، بجانب صدام الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بلدية المحلة ضد إنبي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الاتحاد السكندري ضد الداخلية، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا اليوم

سويسرا ضد إيطاليا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1".

ألمانيا ضد الدنمارك، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1".

مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم

كولومبيا ضد كوستاريكا، الساعة 1 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

باراجواي ضد البرازيل، الساعة 4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.