الامارات | فينيسيوس يكشف عن مثله الأعلى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، على طريقة مواطنه لاعب الهلال السعودي نيمار دا سيلفا، الحاضر من المدرجات بداعي الإصابة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني بمرمى باراغواي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في أميركا. وسجل فينيسيوس ثنائية رائعة، قاد بها «السامبا» لعبور باراغواي 4-1. وقال فينيسيوس على «إنستغرام»: «نيمار مثلي الأعلى»، في إشارة إلى حبه للاعب الهلال. وكان نجم ريال مدريد قد صرح في مناسبات عدة بأن نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، يعتبران مثله الأعلى.