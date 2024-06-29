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الامارات | فينيسيوس يكشف عن مثله الأعلى

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، على طريقة مواطنه لاعب الهلال السعودي دا سيلفا، الحاضر من المدرجات بداعي الإصابة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني بمرمى باراغواي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في أميركا. وسجل فينيسيوس ثنائية رائعة، قاد بها «السامبا» لعبور باراغواي 4-1. وقال فينيسيوس على «إنستغرام»: «نيمار مثلي الأعلى»، في إشارة إلى حبه للاعب الهلال. وكان نجم ريال مدريد قد صرح في مناسبات عدة بأن نيمار، والبرتغالي لاعب النصر السعودي، يعتبران مثله الأعلى.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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