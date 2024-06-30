"بطل العالم وأوروبا".. سويسرا عقدة الكبار في آخر نسختين من اليورو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب السويسري من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وللنسخة الثانية على التوالي، يواصل المنتخب السويسري تحقق المفاجأت أمام الكبار في بطولة أمم أوروبا، بعدما تمكنت في نسخة 2020 من الإطاحة بالمنتخب الفرنسي من دور ال 16 أيضاً.

فرنسا ضد سويسرا يورو 2020

وفي بطولة أمم أوروبا 2020، واجهة المنتخب السويسري نظيره منتخب فرنسا بطل العالم في ذلك الوقت، في دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا، وحقق المنتخب السويسري أكبر المفاجأت خلال هذه النسخة من البطولة، بعدما أقصى حامل لقب كأس العالم 2018 من دور الـ16 بيورو 2020، بعد الفوز عليه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة في ذلك الوقت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.

وأحرز ثلاثية المنتخب الفرنسي في هذه المباراة كلا من، كريم بنزيما هدفين وبول بوجبا هدف، فيما أحرز أهداف المنتخب السويسري في اللقاء كلا من، هاريس سيفيروفيتش هدفين وهدف لماريو جافرانوفيتش.

فرنسا ضد إيطاليا 2024

ولم يكتف المنتخب الفرنسي بإخراج بطل كأس العالم عام 2018 منتخب فرنسا، من دور ال 16 بيورو 2020، وعاد بعد ثلاثة أعوام ليعيد إلى الأذهان ما فعله مع المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية من أمم أوروبا، ولكن هذه المرة بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بطل "يورو 2024"، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ويطيح به هو الآخر من دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا 2024.

وأصبح المنتخب السويسري عقدة كبار المنتخبات في القارة العجوز، بعدما تمكن من إقصاء بطل كأس العالم 2018 منتخب فرنسا من دور ال 16 بأمم أوروبا، ثم الإطاحة بالمنتخب الإيطالي بطلة يورو 2020، من دور ال 16 من النسخة الحالية من البطولة يورو 2024.

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