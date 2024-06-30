شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: الاتحاد السكندرى يطالب بالعدالة لجميع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري استياءه من المستوى التحكيمي في الدوري المصري، مطالبا بتطبيق العدالة على جميع الفريق.

وانتقد مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "أنا كرئيس نادي أطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاباتي، ولم أستفد شيئا من معاقبة الحكام بعد تعرضي للظلم".

وأوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري أن فريقه لا يطالب سوى بالحصول على حقه، والتعامل مع النادي بشكل احترافي من القائمين على المنظومة الرياضية.

وأكد مصيلحي أن فريقه تعرض للظلم في مباراة السبت بعد اللقطة المثيرة للجدل التي احتسبت على مهاجم الفريق مابولولو.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيانا رسميا ضد الاخطاء التحكيمية المتكررة، عقب مواجهة فريق الاتحد أمام الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.



وجاء البيان كالتالى: "أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، احتجاجا رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم السبت، أمام نادى الداخلية، بقيادة الحكم محمد العتباني، والتى تعادل فيها الفريقان إيجابياً".



واستنكرت إدارة النادى فى الاحتجاج الرسمى، الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم، التى جمعت الفريقين على أرض ملعب استاد الإسكندرية الرياضى، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.



وأشارت إدارة النادى، إلى أن حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق، واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق، أبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو، فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، اتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته.



كان الهدف غير المحتسب والذى تم إلغاؤه كفيلا بتغيير سير أحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.



وأوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته.

وطالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قِبَل رابطة الأندية، حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية غير العادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.