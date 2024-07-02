شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى الدوري المصري اليوم الثلاثاء 2 -7 – 2024 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة إنبى مع المقاولون العرب، فيما تستكمل مباراة سموحة وبيراميدز بقرار من رابطة الأندية المحترفة.

مواعيد مباريات الجولة الـ"29" لمسابقة الدوري المصري الثلاثاء 2 يوليو

إنبى & المقاولون العرب..7 مساء

سموحة & بيراميدز..8 مساء

الأربعاء 3 يوليو

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة..4 عصراً

سيراميكا & الإسماعيلى..7 مساء

فاركو & الزمالك..7 مساء

الخميس 4 يوليو

الأهلى & الداخلية.. 7 مساء

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الرابطة تحسم مصير لقاء سموحة وبيراميدز

حسمت رابطة الأندية المصرية بشكل رسمي مصير مباراة سموحة وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة 28 للدوري المصري الممتاز.

وألغيت المباراة بعد توقفها في الدقيقة 49 عقب ماس كهربائي نشب بإستاد الإسكندرية، أدى لدخان متصاعد من جانب غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بكابلات المقصورة الرئيسية وغرفة تقنية الفيديو.

وقررت الرابطة، إعادة ما تبقى من عمر اللقاء بنفس الظروف التي انتهت لها المباراة بنفس اللاعبين الموجودين في القائمة، وذلك اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان بيراميدز قد طالب باعتباره فائزًا، لأن ما حدث لا يعد ظرفًا قهريًا في وجهة نظر إدارته، لوجود إهمال وتقصير من جانب صاحب الأرض سموحة.

وأعلنت الرابطة تأجيل لقاء البنك الأهلي ضد سموحة الذي كان مقررًا الثلاثاء إلى يوم 13 يوليو بينما تم تأجيل مباراة بيراميدز وزد إف سي إلى يوم 4 أغسطس