شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل الكاف لصرف مكافأة الـ"4 ملايين دولار".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 09:00 ص

استعجل مسئولو النادي الأهلي نظراءهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لصرف مكافآة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها الفريق أواخر مايو الماضي وتبلغ 4 ملايين دولار.

وطالب الأهلي من كاف سرعة صرف المكافآة التي ستُنعش خزينة النادي بشكل كبير وسيكون لها دور مهم فى حسم أكثر من ملف، ومن المتوقع صرف المكافأة خلال أسابيع قليلة بعدما حسم المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة فى تاريخه يوم 25 مايو الماضي على حساب الترجي التونسي.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.