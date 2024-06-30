شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ونوران جوهر الأفضل في يونيو بعد التتويج ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر أفضل لاعبين في شهر يونيو، وذلك بعد تتويج نوران جوهر ببطولتي بريطانيا المفتوحة والعظماء الثمانية، بينما توج مصطفى عسل ببطولة بريطانيا وحصد وصافة بطولة العظماء الثمانية.

وأسدل الستار على موسم الاسكواش 2023-2024، بعد سيطرة مصرية على الألقاب الكبرى في اللعبة، كان آخرها التتويج المصرى بلقب بطولة العظماء الثمانية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوج باللقب الثنائي المصري علي فرج بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.

وفرض الفراعنة سيطرتهم أيضاً على صدارة التصنيف العالمي، وأكمل علي فرج عاماً كاملاً على القمة واحتفظ بالصدارة حتى انطلاق الموسم المقبل، وكذلك نور الشربيني واصلت تربعها على عرش تصنيف السيدات.

فرضت نور الشربيني سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي بعد بداية قوية في الموسم المنقضي حصدت خلاله 5 ألقاب، هى باريس المفتوحة، أمريكا المفتوحة، جي بي مورجان، ويندي سيتي، كما حصدت وصافة بطولة العالم، بينما قدم علي فرج موسماً مميزاً حتى نهايته، حيث توج البطل المصري بألقاب، باريس المفتوحة، قطر كلاسيك، جي بي مورجان، ويندي سيتي، الجونة الدولية وأخيراً بطولة العظماء الثمانية.

رغم الإصابة التي داهمتها في بداية الموسم الجاري وغيبتها عن عدد كبير من البطولات، نجحت نوران جوهر فى العودة سريعاً وحصد 5 بطولات كبرى جاءت كالتالي: بطولة العالم للسيدات ـ بلاك بول ـ الجونة الدولية ـ بريطانيا المفتوحة ـ العظماء الثمانية، وباتت قريبة للغاية من صدارة التصنيف العالمي لتنافس نور الشربيني على القمة.