يورو 2024.. صافرة فرنسية لإدارة قمة إسبانيا وجورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - يدير الحكم فرانسوا ليتيزكي، مواجهة إسبانيا وجورجيا، وستكون هذه ثالث مباراة يديرها الحكم الفرنسي في البطولة، بعد مباراتي كرواتيا ضد ألبانيا، والدنمارك وصربيا.

وأدار فرانسوا ليتيزكي، مباراة واحدة لإسبانيا في الخامس من يونيو2022 في دوري الأمم أمام التشيك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما أدار مباراة واحدة لجورجيا، وانتهت بالتعادل السلبي أمام الدنمارك.

ويساعد فرانسوا ليتيزكي، تحكيمياً، الثنائي سيريل مونييه ومهدي رحموني، وسيكون الهولندي سيردار جوزوبويوك حكما رابعا، على ان يتولى مسئولية تقنية الفيديو، الفرنسي جيروم بريسارد ومواطنه ويلي ديلايود، والإيطالي باولو فاليري.