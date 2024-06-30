شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مهام نارية تنتظر عماد النحاس مع المقاولون العرب.. أبرزها مواجهة القطبين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد عماد النحاس، المدير الفني الجديد للمقاولون العرب، لخوض أول اختبار رسمي مع ذئاب الجبل في الدوري غداً، الاثنين، عندما يلتقي المقاولون بإنبي فى الجولة 29 من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 26 مباراة، فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 15 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.



وتنتظر عماد النحاس مهمة صعبة مع المقاولون العرب، خاصة أن الفريق يتبقى له 8 مباريات نارية فى الدوري، تفصل ذئاب الجبل عن الاستمرار فى البطولة المحلية، ومن بينها مواجهتا الأهلي والزمالك.

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية للمقاولون في الدوري كالتالي:

المقاولون وإنبي: 1 يوليو

المقاولون ومودرن فيوتشر: 6 يوليو

المقاولون والمصري: 21 يوليو

المقاولون والزمالك: 29 يوليو

المقاولون وسيراميكا: 1 أغسطس

المقاولون والأهلي: 4 أغسطس

المقاولون والإسماعيلي: 13 أغسطس

المقاولون والجونة: 18 أغسطس.