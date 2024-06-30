شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع نعمة سيد حارسة مرمى توت عنخ آمون للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

حصل نادي الزمالك على توقيع نعمة سيد حارسة مرمى فريق توت عنخ آمون لكرة القدم النسائية السابقة، والراحلة عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدًا مع انتهاء ماراثون بطولتي الدوري وكأس مصر للسيدات.

وأنهى الزمالك اتفاقه مع الحارسة الشابة لتمثيله، تمهيدًا للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع ظهور الفريق النسائي بالقلعة البيضاء للنور.

تجدر الإشارة إلى أن نعمة سيد كانت حارسة مرنى الفريق الفرعوني، منذ أن كان بالدرجة الثانية، ونجحت فى الصعود معه للدوري الممتاز الموسم قبل المنصرم، وحققت معه لقبي كأس مصر والدوري المصري.

واعلن مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، عن هوية مدرب فريق كرة القدم النسائية بالنادي، ويأتي ذلك بعد تكوين فريقا للسيدات، تماشيًا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، إن المدير الفني لفريق الزمالك للكرة النسائية، هو مدرب المقاولون العرب الحالي عادل حسين، والذي كان يتولي تدريب توت عنخ آمون وزد من قبل".

وأضاف المصدر، "سيتم توقيع عقود تدريب المدرب الشاب مع مجلس إدارة نادي الزمالك خلال أيام، وسيتم على هامش التوقيع إنهاء بعض الصفقات الجديدة لتعزيز الفريق".