شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى يمنع اتحاد الكرة من إقالة بيريرا رئيس لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مجلس إدارة اتحاد الكرة إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من منصبه بعد الهجوم الكبير على التحكيم خلال الأيام الماضية، بسبب وجود شرط جزائى فى عقده يبلغ 40 ألف دولار تقريباً.

ويحصل فيتور بيريرا على راتب شهرى قدره 18 ألف دولار، وينتهى عقده بنهاية الدورى المصرى فى أغسطس المقبل، لذا يرفض اتحاد الكرة إقالته منعاً لتحمل الشرط الجزائى.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بحضور مباريات الدورى المتبقية للوقوف على أخطاء التحكيم والحد منها في جولات الحسم.

واتفق اتحاد الكرة مع رئيس لجنة الحكام في اجتماع طارئ خلال الساعات الماضية على حضور باقي مباريات الدوري ومتابعة مستوى التحكيم من أرض الملعب.

وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن غالبية أعضاء المجلس يميلون إلى عدم تجديد عقد بيريرا، وأن رحيله بنهاية الموسم الحالي هو الأقرب.

وفي المقابل، ينفي مصدر مقرب من بيريرا علمه بأي قرار رسمي بإنهاء مهامه، مؤكدًا أن تركيزه منصب حاليًا على إنجاز باقي الموسم الحالي.

ويُحافظ الاتحاد المصري لكرة القدم على صمته تجاه هذه التطورات، ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص مستقبل بيريرا حتى الآن.